Firmenchefs treffen in Wolfen auf Wirtschaftsminister: Der Gaspreis ist nur eines ihrer Probleme

Minister Sven Schulze fordert einen Fokus auf die Wirtschaft. Alte Gedankenspiele seien obsolet. Investitionsbank Sachsen-Anhalt soll Stadtwerken in Schieflage helfen.

Wolfen/MZ - „Mir fehlt bei allen aktuellen Betrachtungen der Focus auf die Unternehmen.“ Mit diesem Satz hat Sachsen-Anhalts Wirtschaftsminister Sven Schulze (CDU) am Dienstag beim OB-Stammtisch Industrie im Wolfener Kulturhaus den Schulterschluss mit den Firmen gesucht. Und schob nach: „Es nützt nichts, wenn man in einer warmen Wohnung sitzt, aber der Arbeitsplatz in Gefahr ist.“