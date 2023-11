Geplanter Ausbau der „Saftbahn“ Firmen im Technologiepark Mitteldeutschland fordern Tempo beim Gleisanschluss

Seit Monaten warten Firmen im Technologiepark in Bitterfeld-Wolfen und Sandersdorf-Brehna auf einen Fördermittelbescheid, damit der Bau eines Industriestammgleises begonnen werden kann. Was dauert da so lange?