Feuerwehreinsatz in Wolfen: Container brennt in der Nacht zum Dienstag aus

Wolfen/MZ - Gegen 21 Uhr ging am Montag bei der Feuerwehr in Wolfen die Meldung über den Brand eines Altkleidercontainers ein. Aus dem Behälter, der in der Oppenheimstraße in Wolfen stand, schlugen den Einsatzkräften schon beim Eintreffen Qualm und lodernde Flammen entgegen.

Um das Feuer schnell unter Kontrolle zu bringen, musste die Feuerwehr den Container aufbrechen. Retten konnte man von den Kleiderspenden trotzdem nichts, da die Kleiderbox vollständig ausbrannte. Der Schadensumfang beläuft sich auf ungefähr 1.000 Euro. Die Kriminalpolizei ermittelt derzeit zur Brandursache.