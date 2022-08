Feuerwehr muss in Sandersdorf zwei brennende Gartenlauben löschen

In der Sandersdorfer Gartenanlage „Am Brödel“ sind zwei Gartenlauben in Brand geraten. Die Kameraden der Feuerwehr haben Schlimmeres verhindert. Ein Übergreifen der Flammen wurde gestoppt.

In der Sandersdorfer Gratenanlage "Am Brödel" haben zwei nebeinander stehende Laube gebrannt. Ein Dritte wurde beschädigt.

Sandersdorf/MZ - Der Brand von zwei Gartenlauben in der Sandersdorfer Anlage „Am Brödel“ hat am 11. August gegen 13 Uhr ein Großaufgebot an Feuerwehren gefordert. Die große schwarze Rauchwolke deutet schon bei der Anfahrt zum Ereignisort auf nichts Gutes hin. Dazu kam noch die Hitze und Trockenheit, die den Kameraden vor Ort zu schaffen machten. Wie es zu dem Feuer gekommen ist, konnte am Donnerstagnachmittag noch nicht gesagt werden. Die Polizei hat noch am gleichen Tag vor Ort die Ermittlungen aufgenommen.