Feuerwehr Bitterfeld-Wolfen muss am Wochenende zwei brennende Gebäude löschen

Bitterfeld/MZ - Die Feuerwehr Bitterfeld-Wolfen musste auch am Wochenende gleich zu zwei Bränden ausrücken, bei denen Gebäude in Brand geraten waren: Am Samstag hieß es um 12.43 Uhr auf dem Melder „Brand Gebäude in der Bitterfelder Antonienstraße.“ Vor Ort wurde festgestellt, dass abgelegte Holzstämme aus unbekannter Ursache Feuer gefangen hatten.

Das Dach einer daneben befindlichen Lagerhalle hatte schon Feuer gefangen. Problematisch bei diesem Einsatz war die Zugänglichkeit des Brandortes. Erst nach der Öffnung des Tores konnten die Brandbekämpfer massiv gegen die Flammen vorgehen. Ein weiteres Übergreifen des Feuers auf das Dach der Halle konnte damit verhindert werden.

Dach einer Baracke hat bei Ödlandbrand Feuer gefangen

Nur wenige Minuten später gegen 13.30 Uhr kam es wenige Kilometer entfernt zu einem weiteren Brand. Auf dem Gelände des ehemaligen Lokschuppens an der Heraeusstraße hatte sich trockener Bewuchs entzündet. Da zuerst eine Wasserversorgung über Schlauchleitungen aufgebaut werden musste, gingen die Kameraden mit so genannten Feuerpatschen gegen die Flammen vor.

Odlandbrand auf dem Bahngelände (Foto: Feuerwehr Bitterfeld-Wolfen)

Bei diesem Brand hatte neben dem trockenen Gras auch das Dach einer Baracke Feuer gefangen. Den Bitterfelder und Greppiner Feuerwehrleuten gelang es jedoch, diesen Brand unter Kontrolle zu bringen, so dass größerer Schaden vermieden werden konnte. Nach knapp zwei Stunden konnte der materialaufwändige Einsatz beendet werden und die Einsatzkräfte zu ihren Standorten zurückkehren. Eine ausgelöste Brandmeldeanlage sorgte am Sonntag um 9.15 Uhr für den Einsatz der Wehren aus Holzweißig und Bitterfeld. Bei einem Bäcker in der Straße des Friedens hatte die Anlage Alarm ausgelöst. Nach einer kurzen Lageerkundung konnten die Feuerwehrleute den Einsatz aber als Fehlalarm beenden.