Feuerwehr Bitterfeld-Wolfen muss am Wochenende zu zwei Bränden ausrücken

Bitterfeld/Holzweißig/MZ - Gleich zu zwei Bränden sind Polizei und Feuerwehr am Wochenende in Bitterfeld-Wolfen gerufen worden. Laut Polizei geriet am Sonntag gegen 1.25 Uhr auf einem Containerstellplatz in der Bitterfelder Carl-von-Ossietzky-Straße ein Rollcontainer für Altpapier in Brand. Das Feuer konnte durch Kräfte der Ortsfeuerwehr gelöscht werden. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden aufgenommen.

Bereits am Samstagabend ist gegen 22.10 Uhr in der Schulstraße in Holzweißig eine Hecke auf circa 15 Meter Länge in Brand geraten. Das Feuer konnte ebenfalls durch Kräfte der Ortsfeuerwehr gelöscht werden. Da auch hier unklar ist, wie es zu dem Brand kommen konnte, hat die Polizei ebenfalls Ermittlungen zur Ursache aufgenommen.