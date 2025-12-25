weather heiter
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Bitterfeld-Wolfen
    4. >

  4. Brandschutz und Sicherheit: Feuerwehr am Limit - Warum in Burgkemnitz ein Gerätehausneubau ohne Kredit auskommt

Brandschutz und Sicherheit Feuerwehr am Limit - Warum in Burgkemnitz ein Gerätehausneubau ohne Kredit auskommt

Beim Bau des neuen Gerätehauses in Burgkemnitz will die Gemeinde Muldestausee auf ein Darlehen verzichten. Woher sie nun fast eine Million Euro nehmen will.

Von Ulf Rostalsky 25.12.2025, 09:00
Das neue Feuerwehrgerätehaus in Burgkemnitz nimm Form an.
Das neue Feuerwehrgerätehaus in Burgkemnitz nimm Form an. (Foto: Ulf Rostalsky)

Burgkemnitz/MZ. - Die Feuerwehr in Burgkemnitz bekommt ein neues Gerätehaus. Zwar ist auf der Baustelle derzeit von Betriebsamkeit nichts zu spüren. Die Weihnachtspause ist angebrochen. Im Hintergrund wird aber weiter am Projekt gearbeitet.