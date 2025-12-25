Beim Bau des neuen Gerätehauses in Burgkemnitz will die Gemeinde Muldestausee auf ein Darlehen verzichten. Woher sie nun fast eine Million Euro nehmen will.

Feuerwehr am Limit - Warum in Burgkemnitz ein Gerätehausneubau ohne Kredit auskommt

Das neue Feuerwehrgerätehaus in Burgkemnitz nimm Form an.

Burgkemnitz/MZ. - Die Feuerwehr in Burgkemnitz bekommt ein neues Gerätehaus. Zwar ist auf der Baustelle derzeit von Betriebsamkeit nichts zu spüren. Die Weihnachtspause ist angebrochen. Im Hintergrund wird aber weiter am Projekt gearbeitet.