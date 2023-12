Zusammenhalt in der Not: Brandopfer aus Zscherndorf sagen Danke für große Hilfsbereitschaft

Stellvertretend für alle Helfer: Ingrid Aust und Gerald Büttner (vorn) aus Zscherndorf haben ihr Haus durch ein Feuer verloren. Michael Aermes (l.), Uwe Schulze sowie Susanne Rosinsky (r.) und Claudia Ryetz waren in der Not zur Stelle.

Zscherndorf/MZ. - „Wir leben.“ Für Ingrid Aust (74) und Gerald Büttner (62) ist das am Wichtigsten. Es hätte anders kommen können am Dienstag, 28. November, als ihr Haus in der Lindenstraße in Zscherndorf in Flammen stand. Das brannte aus mit allem Hab und Gut. Der Schaden wird auf 250.000 Euro geschätzt. Die Brandursache wird noch ermittelt.