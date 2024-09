Sirenenalarm in Bitterfeld Feuer verletzte einen Wohnungslosen - War es Brandstiftung?

Das Feuer in der Bitterfelder Anhaltstraße am Freitagabend brach in unbewohntem Haus aus. Trotzdem hielt sich ein Mann darun auf und wurde verletzt. Warum die Feuerwehr unter Atemschutz das ganze Gebäude absuchte.