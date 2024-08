Bitterfeld/MZ. - Am Freitagabend, 30. August, hat die Feuerwehr in Bitterfeld eine Person aus einer brennenden Wohnung gerettet. Wie ein Feuerwehrsprecher der MZ mitteilt, wurden die Kameraden gegen 17.30 Uhr alarmiert, weil in einem Wohnhaus in der Anhaltstraße brannte.

Bei ihrem Eintreffen fanden die Einsatzkräfte eine brennende Wohnung vor. „Dort wurde eine Person aus der Wohnung gerettet“, teilt der Sprecher mit. Die Wohnung brannte vollständig aus. „Aktuell werden die Kräfte reduziert, es wird abgelöscht.“ Die Polizei sei alarmiert, bei deren Eintreffen wird der Einsatzort übergeben.

Angaben zur geretteten Person, ihrem Alter oder dem Gesundheitszustand, konnten noch nicht gemacht werden. Im Einsatz waren die Kameraden der Ortsfeuerwehren Bitterfeld und Greppin mit sechs Fahrzeugen.