Feuer im Altkreis Bitterfeld: Misthaufen und Kompostberg stehen in Flammen

Zörbig/Bobbau - Gleich zweimal sind Feuerwehren aus dem Altkreis Bitterfeld am Wochenende zu eher ungewöhnlichen Einsätzen ausgerückt. Zuerst wurden die Feuerwehrleute von Zörbig in der nacht zum Samstag aus dem SChlaf gerissen. Kurz vor Mitternacht schrillte der Alarm, weil sich in der Schrenzer Straße von Zörbig ein Komposthaufen entzündet hatte.

Feuer greift auf Hecke über

Als die Löschkräfte vor Ort eintrafen, hatten die Flammen bereits auf eine benachbarte Koniferenhecke übergegriffen. Dennoch gelang es der Feuerwehr schnell, den Brand zu löschen. Wie die Polizei mitteilte, entstand durch die Flammen ein Schaden von rund 1.000 Euro.

So ein Mist, haben sich dann wohl die Kameraden der Wolfener und Bobbauer Feuerwehr am Samstag gedacht. Sie wurden kurz nach 13 Uhr alarmiert und zu einem brennenden Misthaufen in die Alte Straße nach Bobbau gerufen. „Bei der Ankunft stand der gesamte Haufen in Flammen“, sagte Wolfens Ortswehrleiter Steffen Schneeweiß der MZ.

Brandursache bislang unklar

„Wir haben sofort mit den Löscharbeiten begonnen und konnten die Flammen rasch eindämmen“, erklärte er weiter. Die Bobbauer Kameraden hätten danach die Restlöscharbeiten an der Brandstelle vorgenommen. Warum der Misthaufen gebrannt hat, konnte jedoch bislang noch nicht geklärt werden.