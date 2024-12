Aus bislang nicht bekannter Ursache ist am Freitagabend, 6. Dezember, der Balkon eines Mehrfamilienhauses in der Bitterfelder Grünstraße in Brand geraten.

Bitterfeld/MZ. - Aus bislang nicht bekannter Ursache ist am Freitagabend, 6. Dezember, der Balkon eines Mehrfamilienhauses in der Bitterfelder Grünstraße in Brand geraten. Das hat die Polizei Anhalt-Bitterfeld am Sonnabend mitgeteilt.

Die Rettungskräfte waren gegen 20.48 Uhr alarmiert worden. Auf dem Balkon lagerten verschiedene Gegenstände, die durch das Feuer vollständig zerstört wurden. Auch eine Fensterscheibe ging zu Bruch. Die 84-jährige Mieterin der zugehörigen Wohnung im ersten Obergeschoss wurde zur medizinischen Behandlung ins Klinikum Bitterfeld gebracht.

Zur Höhe des entstandenen Sachschadens können noch keine Aussagen getroffen werden.

Wer Hinweise zur Brandursache geben kann, wird gebeten, sich mit dem Revierkommissariat Bitterfeld-Wolfen, Telefon 03493/3010, oder unter der E-Mail-Adresse [email protected] mit der Polizei in Verbindung zu setzen.