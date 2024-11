Angestellte eines Sonderpostenmarktes in der Wittener Straße in Wolfen haben am Donnerstag, 14. November, schnell reagiert.

Feuer an Sonderpostenmarkt in Wolfen: Mitarbeiter reagieren schnell und verhindern Schlimmeres

Wolfen/MZ. - Angestellte eines Sonderpostenmarktes in der Wittener Straße in Wolfen haben am Donnerstag, 14. November, Schlimmeres verhindert. Sie hatten gegen 16 Uhr festgestellt, dass an einem Warenträger ein Feuer ausgebrochen war, das schon mehrere Haushaltsartikel beschädigt hatte.

Die Mitarbeiter griffen kurzerhand selbst zum Feuerlöscher und löschten das Feuer. Der Sachschaden blieb so gering und liegt bei ungefähr 60 Euro. Derzeit geht die Polizei von einer vorsätzlichen Tat aus und sucht Zeugen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu tatverdächtigen Personen geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 03493/3010 bzw. per Mail [email protected] mit dem Revierkommissariat Bitterfeld-Wolfen in Verbindung zu setzen.