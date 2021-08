Ferien für Arbeiten genutzt - Sanierung von Turnhallen in Bitterfeld-Wolfen läuft

Bitterfeld-Wolfen/MZ - Noch haben die Mädchen und Jungen in Sachsen-Anhalt ihre wohlverdienten Sommerferien - und dieser Tage sollen auch die Temperaturen mit Werten bis zu 30 Grad Celsius dieser Jahreszeit wieder entsprechen. In vielen Einrichtungen indes wird die schulfreie Zeit für umfangreiche Sanierungen genutzt. Dazu gehören auch Turnhallen von Grundschulen in Bitterfeld-Wolfen.

Auf MZ-Anfrage teilt die Stadt mit, dass gegenwärtig unter anderem in jenen Sporthallen der Wolfener Erich-Weinert-Grundschule sowie der Bitterfelder Anhaltschule energetische und allgemeine Arbeiten innerhalb der Stark III-Maßnahmen realisiert werden. Mit diesem Programm werden solche Sanierungen vorrangig in Schulen und Kitas, aber auch in Sport- und Museums-Einrichtungen durch EU und Land gefördert. In der Anhaltschule haben die Arbeiten im Juli begonnen und sollen voraussichtlich noch bis November laufen.

Auch in der Weinbergturnhalle der Grundschule „Pestalozzi“ in Bitterfeld wird derzeit rangeklotzt. „Diese Maßnahme umfasst unter anderem die Sanierung der Fassade mit einem Wärmedämmverbundsystem, den Austausch der Fenster und Außentüren, die Erneuerung der Fernwärmeübergabestation und den Einbau einer modernen Heizungsregelung“, sagt Detmar Oppenkowski, Stabsleiter Öffentlichkeitsarbeit/Marketing. Auch der Einbau einer behindertengerechten Toilette sowie die Schaffung einer barrierefreien Zuwegung gehören dazu.

Baubeginn hier war der 14. September 2020, beendet werden sein sollen die Arbeiten laut bisheriger Planung bis 31. August - also in wenigen Wochen. „Der dafür bewilligte Kostenrahmen beläuft sich auf 809.535 Euro.“