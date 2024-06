Trotz wechselnder Wetterbedingungen war der Klettertag am und um den Fuhneturm in Wolfen-Nord ein voller Erfolg. Worauf es beim Klettern ankommt.

Zum alljährlichen Klettertag versammeln sich Sportbegeisterte und Neugierige am markanten Fuhnefelsen in Wolfen-Nord.

Wolfen/MZ. - Am Samstag meinte es der Wettergott über der Region nicht allzu gut. Kräftige Regenschauer machten so manchem Veranstalter das Leben schwer. Dennoch trotzten zahlreiche Kletterbegeisterte aus Bitterfeld-Wolfen, Dessau, Halle und Zschornewitz dem anfangs schlechten Wetter und versammelten sich zum alljährlichen Fuhnefelsen-Tag in Wolfen-Nord. Doch am frühen Nachmittag klarte der Himmel auf, und die Kletterer stürmten den Felsen.