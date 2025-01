Der Schritt zum eigenen Unternehmen ist ein großes Wagnis. Ihn gehen in Anhalt-Bitterfeld aber weiter viele Menschen mit den unterschiedlichsten Ideen und guter Unterstützung.

Wirtschaft in Anhalt-Bitterfeld

Wolfen/MZ. - Die Wirtschaft in Deutschland steht aktuell nicht gut da – das ist immer wieder zu hören. Egal in welcher Branche, die Hiobsbotschaften häufen sich. Und trotzdem haben im vergangenen Jahr in Anhalt-Bitterfeld viele Menschen den mutigen Schritt gewagt und haben sich mit einem Unternehmen selbstständig gemacht. Unterstützung dabei gibt es bei der Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft Anhalt-Bitterfeld (EWG).