Wolfen/MZ. - Wegen des Erschleichens von Leistungen ermittelt die Polizei Anhalt-Bitterfeld gegen eine unbekannte Frau.

Diese hatte sich am Freitagmorgen gegen 7 Uhr mit dem Taxi von Halle nach Wolfen bringen lassen. Zunächst hatte sie eine Anzahlung in Höhe von zehn Euro auf den Fahrpreis geleistet. Als sie dann in der Hans-Beimler-Straße in Wolfen ausstieg, gab sie an, unverzüglich die ausstehende Summe in Höhe von etwa 95 Euro holen zu wollen und begab sich in ein dortiges Mehrfamilienhaus.

Die 62 Jahre alte Fahrerin wartete auf die Frau - allerdings vergeblich. Als sie nach geraumer Zeit nicht wiederkam, informierte die Taxifahrerin die Polizei. Gegen die etwa 30 bis 35 Jahre alte Frau wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Erschleichen von Leistungen eingeleitet. Laut Gesetzgeber ist für dieses Vergehen eine Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder eine Geldstrafe vorgesehen.