Fahndung nach Fahrerflucht in Brehna: 2.000 Euro Schaden durch „schwarzen Wagen“

Brehna/MZ - Nach einem Unfall am Donnerstag in Brehna sucht die Polizei nach einem geflüchteten Fahrer. Demnach wollte eine 40-Jährige gegen 7.30 Uhr mit ihrem Peugeot von der Wilhelm-Külz-Straße rechts in die Pappelalle abbiegen.

Dabei kollidierte sie mit einem schwarzen Auto, das von der Pappelalle nach links in die Külzstraße fuhr. Der Nutzer des schwarzen Wagens unbekannten Typs fuhr weiter. Am Peugeot entstand Sachschaden von 2.000 Euro.

Wer Hinweise zum Wagen oder Fahrer geben kann, soll sich bei der Polizei unter Tel.: 03493/3010 melden.