Einsatz der Polizei bei Bitterfeld-Wolfen Aufregung in Friedersdorf: Polizeitaucher an der Muldebrücke sorgen für Spekulationen

Ein Polizeieinsatz an der Muldebrücke in Friedersdorf hat am Donnerstag für Aufregung unter Passanten und in den sozialen Medien gesorgt. Die Polizei gibt Entwarnung.