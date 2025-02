Auch in diesem Jahr führt das Goitzsche Klinikum seine beliebte Patientenakademie durch. Geplant sind laut Ankündigung insgesamt 40 Vorträge – so viel wie nie zuvor.

Erste Termine stehen bereits fest - Patientenakademie vom Goitzsche Klinikum startet in neue Runde

Gesundheit in Anhalt-Bitterfeld

Bitterfeld/MZ. - Auch in diesem Jahr führt das Goitzsche Klinikum seine beliebte Patientenakademie durch. Geplant sind laut Ankündigung insgesamt 40 Vorträge – so viel wie nie zuvor –, in denen Mitarbeiter des Krankenhauses zu medizinischen Themen informieren.