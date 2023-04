Wildschweinplage in Bitterfeld Erste Abschüsse und Elektrozäune - „Wir können aber nicht die ganze Stadt schweinfrei machen“

Wildschweine dringen immer mehr ins Stadtgebiet von Bitterfeld vor. Das Problem wurde am Montag bei einem Sonderausschuss besprochen. Welche Ideen diskutiert wurden? Was kann in Ortsteilen Thalheim, Greppin und Reuden getan werden?