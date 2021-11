Erneute Corona-Einschränkungen beim Besuch öffentlicher Einrichtungen in Bitterfeld-Wolfen

Nur mit Termin darf man jetzt in das Rathaus in Wolfen.

Bitterfeld/MZ - Aufgrund der steigenden Corona-Zahlen hat die Stadt Bitterfeld-Wolfen neue Schutzmaßnahmen für Rathäuser, Melde- und Außenstellen sowie Bibliotheken festgelegt.

Wer etwas in der Meldestelle zu erledigen hat, muss laut Pressemitteilung nun einen Termin haben. Dieser ist vorrangig per E-Mail zu vereinbaren unter: meldestelle@bitterfeld-wolfen.de. Es besteht aber auch die Möglichkeit, einen Termin telefonisch unter 03494/6660502 zu erhalten.

Auch der Zutritt zu den Rathäusern in Wolfen und Bitterfeld sowie zu allen Außenstellen ist ebenfalls nur mit einem Termin gestattet. Dieser kann im Vorfeld telefonisch oder per E-Mail vereinbart werden. Zudem gilt die 3G-Regelung. Das heißt: Bürgerinnen und Bürger müssen vor Betreten der Rathäuser und der Außenstellen nachweisen, dass sie geimpft, genesen oder negativ getestet sind. Außerdem gelten die Abstands- und Hygieneregeln und as Tragen eines medizinischen Mund-Nasen-Schutzes ist verpflichtend.

Der Zutritt zu den Bibliotheken in Bitterfeld und Wolfen ist ebenfalls ab sofort nur gestattet, wenn ein 3G-Nachweis vorliegt - die lesefreudigen Besucher also belegen können, dass sie geimpft, genesen oder getestet sind.