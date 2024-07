Bitterfeld/MZ. - Der erste Handwerker- und Töpfermarkt in der Region am Bitterfelder Stadthafen am Wochenende war ein voller Erfolg. Und das lag nicht nur am idealen Wetter oder an den wenigen Veranstaltungen in der Region. Organisatorin Peggy Nothnagel ist sehr zufrieden und zieht eine erfolgreiche Bilanz: „Es war der erste Töpfermarkt, ich wurde von Kollegen angesprochen, das in der Region Bitterfeld-Wolfen zu organisieren. Trotz anfänglicher Zurückhaltung: Es war ein Erfolg auf ganzer Linie“, resümiert Nothnagel.

