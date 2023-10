Die Ergebnisse einer aktuellen Umfrage von Mitteldeutscher Zeitung und Volksstimme unter fast 12.000 Bürgern in Sachsen-Anhalt zeigen erhebliche Mängel in verschiedenen Bereichen des täglichen Lebens. Ein Schwerpunkt für Familien ist die medizinische Versorgung. Roitzsch hat sich seine lange fehlende zweite Arztpraxis zurückgeholt und steht nun gut da. Doch wie konnte dieser Coup gelingen?

Familienleben in Sachsen-Anhalt

Ärztin Christin Siermann misst den Blutdruck von Lisa Ullrich, während Schwester Janett Alsgut die Werte in den Computer eingibt.

Roitzsch/MZ - „Wir sind in Roitzsch gut aufgestellt“, sagt Ortsbürgermeister Mario Willer (Fraktion Unabhängiges Bündnis), wenn man ihn nach der medizinischen Versorgung in dem Ortsteil von Sandersdorf-Brehna fragt. Obwohl er natürlich die langen Wartezeiten auf einen Termin bei Fachärzten kritisiert, denn zu diesen müssen die Bürger in andere Orte wie Bitterfeld-Wolfen fahren. Doch mit zwei Hausarztpraxen und einer Zahnärztin steht der Ort gut da. Allerdings – von allein kommt das nicht. Um die seit Jahren fehlende zweite Hausarztpraxis wurde lange gekämpft: mit mehreren Mitstreitern und einer besonderen Lösung.