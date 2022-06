Er brachte die Chemie nach Bitterfeld: Vor 100 Jahren wurde Walther Rathenau ermordet

Bitterfeld/MZ - Am Samstag, dem 24. Juni 1922, kurz vor 11 Uhr ließ sich der Außenminister Dr. Walther Rathenau mit einem oben offenen Cabriolet in das Auswärtige Amt nach Berlin fahren. Kurz nach Fahrtantritt wurde er von einem Tourenwagen, in dem drei Männer saßen, an der Königsallee eingeholt, wobei einer der Insassen sofort aus einer Maschinenpistole auf Rathenau feuerte und ein weiterer eine Handgranate in das Auto warf. Bereits mit dem ersten Schuss wurde Walther Rathenau tödlich verletzt.

