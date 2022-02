Entwarnung gegen 11 Uhr: Kaufland in Wolfen war wegen verdächtigen Pakets geräumt worden

Wolfen/MZ - Ein verdächtiges Paket in der Wolfener Kaufland-Filiale in der Wittenberger Straße hat am Montagmorgen zu einer Evakuierung des Einkaufsmarktes geführt. Das bestätigt auch Johannes Braun von der Polizeiinspektion Dessau-Roßlau. Inzwischen konnte Entwarnung gegegben werden.

Aus einem Paket in der Postannahmestelle drangen am Morgen surrende Geräusche, woraufhin der Kampfmittelräumdienst aus Magdeburg hinzugerufen worden ist. Dieser traf gegen 10.20 Uhr vor Ort ein. Zusätzlich waren die Feuerwehr aus Wolfen und der Rettungsdienst alarmiert worden.

Einsatzkräfte sichern das Kaufland-Gelände (Foto: Maul)

Gegen 11 Uhr dann die Entwarnung: In dem verdächtigen Paket befand sich ein Blutdruckmessgerät, dass aus noch unbekanntem Grund im Karton aktiviert worden war und Geräusche von sich gab. Kurz nach der Entwarnung rückten auch die Einsatzkräfte nach und nach wieder ab.

Der Kampfmittelräumdienst hatte das Gebäude nach der Alarmierung zweimal betreten. Beim zweiten Mal kam er mit dem Paket aus dem Einkaufsmarkt.

Wann die Geschäfte wieder öffnen, stand zunächst noch nicht fest.