Entscheidung gefallen - „Kraftklub“ spielt beim Spring Break 2023 auf der Halbinsel Pouch

Die Chemnitzer Band Kraftklub wird den Fans in Pouch am Pfingstwochenende einheizen. Auch weitere Acts wurden angekündigt.

Kraftklub gilt unter Kritikern als eine der besten Live-Bands hierzulande. Ihre Konzerte sind oft wild, laut und in der Regel ausverkauft.

Pouch/MZ - Sommer, Sonne, ausgelassene Festivalstimmung: Was in diesen kalten und verschneiten Tagen sehr weit weg erscheinen mag, wird in sechs Monaten wieder auf der Halbinsel Pouch stattfinden.