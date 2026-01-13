Die Versorgung mit Produkten des täglichen Bedarfs ist ein Problem im ländlichen Raum. Am Muldestausee soll nun eine Lücke geschlossen werden. Wenn Hausaufgaben erledigt sind.

Entscheidung gefallen - An diesem Standort am Muldestausee plant Netto einen neuen Supermarkt

Gossa/MZ. - Versorgung mit Produkten des täglichen Bedarfs ist ein Problem im ländlichen Raum. Einkaufsmöglichkeiten vor Ort gibt es kaum. Größere Läden sind oft weit entfernt. Das ist auch in den Muldestausee-Ortsteilen Schlaitz, Gossa und Plodda der Fall. Noch. Denn jetzt kündigt sich ein positives Ende einer langen Suche an.