Einkaufen in Anhalt-Bitterfeld Entscheidung gefallen - An diesem Standort am Muldestausee plant Netto einen neuen Supermarkt
Die Versorgung mit Produkten des täglichen Bedarfs ist ein Problem im ländlichen Raum. Am Muldestausee soll nun eine Lücke geschlossen werden. Wenn Hausaufgaben erledigt sind.
Aktualisiert: 13.01.2026, 09:49
Gossa/MZ. - Versorgung mit Produkten des täglichen Bedarfs ist ein Problem im ländlichen Raum. Einkaufsmöglichkeiten vor Ort gibt es kaum. Größere Läden sind oft weit entfernt. Das ist auch in den Muldestausee-Ortsteilen Schlaitz, Gossa und Plodda der Fall. Noch. Denn jetzt kündigt sich ein positives Ende einer langen Suche an.