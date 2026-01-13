weather starkbewoelkt
  4. Einkaufen in Anhalt-Bitterfeld: Entscheidung gefallen - An diesem Standort am Muldestausee plant Netto einen neuen Supermarkt

Die Versorgung mit Produkten des täglichen Bedarfs ist ein Problem im ländlichen Raum. Am Muldestausee soll nun eine Lücke geschlossen werden. Wenn Hausaufgaben erledigt sind.

Von Ulf Rostalsky Aktualisiert: 13.01.2026, 09:49
Netto plant einen Supermarkt am Muldestausee.
Netto plant einen Supermarkt am Muldestausee. Symbolfoto: picture alliance/dpa

Gossa/MZ. - Versorgung mit Produkten des täglichen Bedarfs ist ein Problem im ländlichen Raum. Einkaufsmöglichkeiten vor Ort gibt es kaum. Größere Läden sind oft weit entfernt. Das ist auch in den Muldestausee-Ortsteilen Schlaitz, Gossa und Plodda der Fall. Noch. Denn jetzt kündigt sich ein positives Ende einer langen Suche an.