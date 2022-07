Enten sitzen in Schlaitz auf dem Trockenen - MDR-Team will Dorfteich „reinigen“

Schlaitz/MZ - Der kleine Ort Schlaitz kommt ins Fernsehen: Am Mittwoch, 20. Juli, fährt das MDR-Team von „Sachsen-Anhalt Heute“ in den Ort der Gemeinde Muldestausee. Der Hintergrund ist ein Problem auf einem Gemeindegrundstück, wie Reporter Michael Wasian erfuhr. „Der Dorfteich muss dringend saniert werden. Er ist verschmutzt und verlor zusätzlich aufgrund der Trockenheit massiv Wasser.

Die Konsequenz: Dutzende Enten sitzen auf dem Trockenen“, beschrieb die stellvertretende Gemeindebürgermeisterin Tina Puschmann die Notsituation. Das ist ein Fall für Michael Wasian, der unter dem Motto „Mitmachen statt Meckern“ durch die Lande zieht. Mit ihm und anderen Unterstützern will man gemeinsam in die Wathosen steigen, den Teich reinigen, den Unrat entsorgen und den Teich wieder mit Wasser befüllen. Ab 8 Uhr soll es am Mittwoch losgehen. Die Sendung selbst wird am 26. Juli ausgestrahlt.