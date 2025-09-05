weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Bitterfeld-Wolfen
    4. >

  4. Ambulant behandelt: Enormer Sachschaden: Fahrer bei Auffahrunfall auf der B 183 nahe Libehna verletzt

Ambulant behandelt Enormer Sachschaden: Fahrer bei Auffahrunfall auf der B 183 nahe Libehna verletzt

Am Abzweig Libehna ist ein Auffahrunfall passiert. Ein Mann musste ambulant behandelt werden. Der Sachschaden ist enorm.

Aktualisiert: 05.09.2025, 16:01
Ein Mann wurde leicht verletzt.
Ein Mann wurde leicht verletzt. Foto: (c) Hannes P. Albert/dpa

Libehna/MZ - Ein Verletzter und 33.000 Euro Blechschaden sind Folgen eines Auffahrunfalls am Donnerstag gegen 16 Uhr auf der B183.

Laut Polizei musste ein 20-Jähriger im Audi Richtung Prosigk am Abzweig Libehna halten. Ein 49-Jähriger im Transporter dahinter sei langsamer gefahren. Das habe ein 34-Jähriger im Kia nicht bemerkt, er prallte ungebremst auf den Transporter, der auf den Audi geschoben wurde.

Der verletzte 49-Jährige wurde ambulant behandelt.