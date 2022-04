Einwohner haben entschieden - Mehrzweckhalle in Löberitz hat einen neuen Namen

Löberitz/MZ - „Turn & Treff zum Reiter“: So lautet der neue Name der alten Landgaststätte in Löberitz. Nach der Sanierung durch die Stadt Zörbig wollte der Ortschaftsrat nicht allein entscheiden, sondern rief alle großen und kleinen Löberitzer dazu auf, sich eine Bezeichnung zu überlegen.

Mehrere Namen waren im Rennen, sagte Ortsbürgermeister Andreas Daus (CDU). Schließlich entschied sich der Rat für den „Turn & Treff“. Die Mehrzweckhalle dient Löberitzer und Zörbiger Vereinen, Schule und Kita als Sportstätte und Austragungsort für Wettkämpfe.Foto: Dittmar