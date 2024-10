Zwei betrunkene Radfahrer hat die Polizei am Donnerstag aus dem Verkehr gezogen.

Einer ohne Licht, einer stürzt: Polizei stoppt in Bitterfeld-Wolfen zwei betrunkene Radfahrer

Bitterfeld-Wolfen/MZ. - Zwei betrunkene Radfahrer hat die Polizei am Donnerstag aus dem Verkehr gezogen. Gegen 19.25 Uhr wurde in der Dessauer Straße in Bitterfeld ein Radfahrer kontrolliert, weil er keine Beleuchtung hatte. Dabei fiel den Beamten ein deutlicher Atemalkoholgeruch bei dem 37-Jährigen auf. Ein anschließender Vortest bestätigte den Eindruck und ergab einen vorläufigen Wert von 2,28 Promille. Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, eine Blutprobenentnahme durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt.

Bereits kurz nach 11.30 Uhr war ein 72-jähriger Fahrradfahrer in Bobbau vom Rad gestürzt, als er auf der Alten Leipziger Straße in Fahrtrichtung Wolfen fuhr und die Kontrolle über das Fahrrad verlor. Im Rahmen der Unfallaufnahme bemerkte die Polizei Alkoholgeruch. Ein durchgeführter Test ergab den vorläufigen Wert von 3,19 Promille. Im Rahmen des Unfallverfahrens wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet. Das Ermittlungsverfahren ist eingeleitet.