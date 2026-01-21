Wegen Arbeiten an einer Ampel hat es am Dienstag in Bitterfeld Verkehrsbehinderungen gegeben.

Eine Lampe war ausgefallen - Ampelanlage an der Bitterfelder Kreuzung wird repariert

Bitterfeld/MZ/cze. - Die Ampelanlage an der Bitterfelder B 100-Kreuzung Bismarckstraße/Walther-Rathenau-Straße ist am Dienstagvormittag zeitweise außer Betrieb gewesen.

An einem Ausleger der Lichtsignalanlage an der B 100 in Richtung Halle war eine der Lampen defekt. Das teilt der Regionalbereich Ost der Landesstraßenbaubehörde auf Nachfrage mit. Der Schaden sei am Vortag bei Wartungsarbeiten durch eine beauftragte Firma festgestellt worden.

Am Dienstag habe man deshalb die Reparatur durchgeführt. Dabei kam ein Korbausleger zum Einsatz, um die Monteure auf Höhe der defekten Ampel zu bringen. Noch vor dem Mittag funktionierte demnach die Ampelanlage wieder.