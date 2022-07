Einbruch in Postzustelldienst in Bitterfeld - Mehrere Pakete gewaltsam geöffnet

Der genaue Schaden ist noch unklar. Weil offen ist, was in den Paketen war.

Bitterfeld/MZ - Eine Angestellte eines Zustelldienstes hat in Bitterfeld einen Dieb fast auf frischer Tat ertappt. Als sie am Donnerstag gegen 17.30 Uhr das firmeneigene Lager in der Lindenstraße aufsuchte, bemerkte sie, dass mehrere Pakete geöffnet waren und am Boden lagen. Beim genaueren Hinschauen sah sie außerdem, dass ein Fenster gewaltsam geöffnet worden war.

Der Einbruch muss sich wenige Minuten vor ihrem Eintreffen ereignet haben, denn sie sah den Täter noch in Richtung Mittelstraße flüchten. Zum vermeintlichen Diebesgut liegen der Polizei bislang noch keine Angaben vor. Der verursachte Sachschaden beläuft sich bereits auf ungefähr 500 Euro.