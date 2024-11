Unbekannte Täter haben in der Nacht zum Freitag, 1. November, in Wolfen versucht, in zwei Friseurgeschäfte einzubrechen. Einmal waren sie erfolgreich.

Einbrecher haben es in Wolfen auf Friseurgeschäfte abgesehen: Einige hundert Euro fehlen aus Kasse

Wolfen/MZ. - Unbekannte Täter haben in der Nacht zum Freitag, 1. November, in Wolfen versucht, in zwei Friseurgeschäfte einzubrechen. Einmal waren sie erfolgreich. Das hat die Polizei Anhalt-Bitterfeld gemeldet.

Als eine Angestellte eines Friseursalons in der Thalheimer Straße in Wolfen gegen 5.30 Uhr das Geschäft betreten wollte, hatte sie feststellen müssen, dass vor ihr bereits jemand da war. Die Einbrecher hatten sich gewaltsam Zutritt verschafft, sich im Geschäft umgesehen und in eine Kasse gegriffen. Daraus stahlen sie einen Bargeldbetrag im unteren dreistelligen Bereich.

Ein ähnlicher Vorfall hat sich in der Dessauer Allee ereignet. Hier versuchten Einbrecher ebenfalls die Tür eines Friseurgeschäfts aufzuhebeln. Diese hielt jedoch stand, so dass ein Eindringen verhindert werden konnte. Die Schadenshöhe liegt bei rund 1.000 Euro.