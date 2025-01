Bitterfeld/MZ. - Am Dienstagnachmittag, 14. Januar 2025, ist es in Bitterfeld zu einem ungewöhnlichen Einsatz gekommen, bei dem Feuerwehr und Polizei Hand in Hand arbeiteten. Wie das Polizeirevier Anhalt-Bitterfeld mitteilt, wurden in den Nachmittagsstunden zwei männliche Personen dabei beobachtet, wie sie gewaltsam in ein Mehrfamilienhaus in der Mittelstraße eindrangen. Die Zeugen alarmierten umgehend die Polizei, die wenige Minuten später am Tatort eintraf.

Bei der Überprüfung des Gebäudes stellte sich heraus, dass sich einer der beiden Verdächtigen auf das Dach des Mehrfamilienhauses geflüchtet hatte, offenbar in dem Versuch, einer Festnahme zu entgehen. Die Einsatzkräfte forderten daraufhin Unterstützung durch die Feuerwehr an, um den Mann sicher vom Dach zu holen.

Die hinzugerufenen Kameraden der Feuerwehr aus Bitterfeld setzten ihre Drehleiter ein, um den Tatverdächtigen unversehrt vom Dach zu holen, der anschließend von der Polizei festgenommen wurde. Der zweite Tatverdächtige, der sich noch im Inneren des Gebäudes aufhielt, wurde auch von den Beamten ergriffen.

Im Zuge der weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass gegen einen der Männer, die 25 und 31 Jahre alt sind, zwei Haftbefehle vorlagen. Diese wurden noch vor Ort umgesetzt, und der 31-Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Beide Männer müssen sich nun in einem Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls im besonders schweren Fall verantworten. Nach bisherigen Erkenntnissen entstand durch den Einbruch Sachschaden, dessen genauer Umfang jedoch derzeit noch nicht beziffert werden kann.