Löberitz/MZ. - Seit mehreren Jahren engagiert sich der Tierschutzverein Zörbig in der Rehkitzrettung. Einblicke in diese Aktionen, bei denen Rehkitze vor den Erntemaschinen gerettet werden, gibt der Verein am Sonntag, 14. April. Die Veranstaltung findet gegen 14 Uhr in den Löberitzer Wiesen statt und bietet Interessierten die Möglichkeit, sich über dieses Engagement des Vereins zu informieren und ihn bei seiner Mission zu unterstützen. Bei der Proberehkitzrettung wird ein solcher Rettungseinsatz simuliert.

Besucher können beobachten, wie ein Drohnenpilot arbeitet, welche Aufgaben die Läufer übernehmen und worauf es beim Aufnehmen der Kitze ankommt. Die Veranstaltung dient dazu, den Teilnehmern einen realistischen Eindruck davon zu vermitteln, was sie erwartet, wenn sie sich entscheiden, das Team des Tierschutzvereins zu unterstützen.

„Wir möchten den Interessierten zeigen, was auf sie zukommen könnte, wenn sie sich bei der Rehkitzrettung engagieren“, erklärt Anja Gulitz vom Verein. „Wir hoffen, dass die Veranstaltung viele Menschen begeistert und neue Mitstreiter für die Saison gewonnen werden können.“ Die Rettung von Rehkitzen vor den Mähwerken der Landmaschinen ist eine Aufgabe, die Teamarbeit erfordert. Interessierte werden gebeten, sich im Voraus anzumelden, um an der Veranstaltung teilzunehmen.

Infos und Anmeldung per WhatsApp unter 0176/55 37 62 31 oder per E-Mail an [email protected].