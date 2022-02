Ein junger Barbier aus Syrien will die Wolfener Friseur-Tradition in der Leipziger Straße 77 fortsetzen

Der Syrer betreibt in Wolfen an der Leipziger Straße 77 im ehemaligen Rathaus der Stadt einen Friseursalon.

Wolfen/MZ - Der Syrer Judi Qasem lebt seit 2015 in Deutschland. Er hat seine Heimat gemeinsam mit dem Bruder wegen des Krieges verlassen und nun bei uns eine neue gefunden. Nach einer Lehre beim Friseur Klier hat er nun den Schritt in die Selbstständigkeit unternommen und an historischer Stelle in Wolfen einen Friseursalon eröffnet. Historisch deshalb, weil sich dort neben dem Rathaus, einem Pflegedienst sowie einem Sonnenstudio an gleicher Stelle schon einmal ein Friseurgeschäft befunden hat.

„Ich habe in meiner Heimat auch schon als Barbier gearbeitet“, beschreibt der 25-Jährige seinen beruflichen Werdegang. In seiner Familie seien alle Männer Barbier gewesen und so habe auch er die Tradition fortgeführt. In diesem Zusammenhang erklärt er auch gleich den Unterschied zwischen einem Barbier und dem in Deutschland bekannten Friseur.

„Ich möchte für alle da sein - Kundinnen und Kunden“

„Als Barbier wird bezeichnet, wer bei männlichen Kunden das Kopf- und Barthaar schneidet und frisiert. Ein Friseur hingegen, so wie man die Bezeichnung bei uns kenne, sei eine Fachkraft für die Pflege und Gestaltung des Kopfhaares bei allen Menschen.“ Dass in Deutschland der Frauenanteil bei den Friseuren rund 80 Prozent betrage, störe ihn dabei nicht. „Ich möchte für alle da sein - Kundinnen und Kunden“, ist seine Zielstellung.

Um das umsetzen zu können, hat sich der junge Mann für seinen Salon einen bekannten Platz ausgesucht. „Ich habe mit Matthias Dieling einen Pachtvertrag über das Geschäft an der Leipziger Straße 77 abgeschlossen und freue mich, dass das alles so gut geklappt hat“, sagt Qasem, der noch in Halle wohnt. Einen eventuellen Umzug nach Wolfen könne er sich vorstellen. „Das kommt darauf an, wie das Geschäft anläuft und wie die Kundschaft kommt.“

Das Können des Friseurs ist das eine, das Ambiente im Geschäft das andere

Zurzeit ist er noch allein, über eine Verstärkung hat er sich schon Gedanken gemacht, denn an den insgesamt sechs Plätzen könnten ja sowohl Damen als auch Herren frisiert werden. Als Service bietet Judi Qasem seinen Kunden während der Wartezeit natürlich auch Kaffee oder andere Getränke an. „Die Kunden sollen hier nicht nur mit einer modernen Frisur nach Haus gehen, sie sollen sich auch wohlfühlen.“ Das mache ein gutes Geschäft aus, weiß er.

Das Können des Friseurs sei das eine, das Ambiente im Geschäft das andere, was die Kunden schätzen, so Qasem weiter. Wer seine Dienstleitung in Anspruch nehmen möchte, könne das sowohl mit als auch ohne Termin machen. Mit einem Anruf vorher sei man natürlich auf der sicheren Seite. „Ich möchte ja auch nicht, dass die Kunden vor der Tür warten müssen“, so Judi Qasem. Als Bonus bietet er bei mehreren Besuchen einen Rabatt auf seine Dienstleistungen an.

Telefonisch ist der Salon unter 01522/23881838 zu erreichen.