Das DDR-Museum ist um ein besonderes Stück Fußballgeschichte reicher. Wie ein Dessauer Wolfener Geschichte in Bobbau wieder ins Gedächtnis ruft.

Ein exklusives Stück Geschichte wird nach Jahrzehnten in Bobbau für die Öffentlichkeit zugänglich

Bobbau/MZ. - So ein Geschenk bekommt man wirklich nicht alle Tage. Dank der Seniorensportgruppe der SG Abus Dessau ist das Bobbauer DDR-Museum um so einige Schätze reicher, wobei einer ganz besonders hervorsticht – ein Wimpel des Deutschen Fußball-Verbands der DDR (DFV). Dabei handelt es sich nicht um irgendein kleines Fähnchen, denn auf der Rückseite haben alle Nationalspieler unterschrieben. Die Geschichte, wie er in den Besitz des Dessauers Hartwig Pilger kam, ist eine wahrhafte Fußballlegende.