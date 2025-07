Einmal Eisenbahner, immer Eisenbahner. Das ist das Motto vom Friedersdorfer Franz-Ferdinand Radmacher. So lebt er seine Leidenschaft noch heute aus und das direkt vor der Haustür.

Friedersdorf/MZ. - „Männer spielen. Alles andere wäre gelogen. Wir finden zwar immer Argumente, sagen, es ist für die Kinder, aber mit so etwas sieht man eigentlich nie Kinder spielen. Detailgetreue Nachbauten sind halt auch teuer.“ Weise Worte von Franz-Ferdinand Radmacher. Er muss es wissen, steht doch eine riesige Modelleisenbahn in seinem Garten. Dennoch liegt er in einem Punkt falsch und widerlegt sich selbst.