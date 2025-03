Erst Vikar in Krina, bald Pfarrer im Kirchengemeindeverband Wettin. Gerson Sachs freut sich auf die Herausforderungen.

Ehemaliger Ammendorf-Kicker wird Pfarrer in Wettin

Krinas Vikar Gerson Sachs wird Pfarrer in Wettin.

Krina/MZ. - Ein Vikar geht, ein Pfarrer kommt. Und doch steckt alles irgendwie in einem Mann. In Gerson Sachs. Abschied und Neuanfang. Der 31-Jährige sagt tschüss als Vikar im Pfarrbereich Krina und hallo als Pfarrer im Evangelischen Kirchengemeindeverband Wettin. Dazwischen liegen zwei Jahre. Diese Zeit ist angefüllt mit Erinnerungen. Vor allem an Menschen. Da waren Begegnungen, Gespräche, Freude und Trost ... Und Pfarrer Albrecht Henning. Der habe ihn viel gefordert, aber auch gefördert, erzählt Gerson Sachs. Es gab ein gutes Miteinander. Diese Momente habe er genossen und gern erlebt.