Ein 18-jähriger Radfahrer hat am Donnerstag in Bitterfeld die Kontrolle über sein Rad verloren und ist gegen ein Auto gestürzt. Der Schaden ist erheblich.

Bitterfeld/MZ. - Ein 18-jähriger Radfahrer hat am Donnerstag in Bitterfeld die Kontrolle über sein Rad verloren und ist gegen ein Auto gestürzt.

Wie die Polizei berichtet, war der 18-Jährige gegen 14.30 Uhr auf der Dürener Straße in Richtung Bismarckstraße unterwegs. Dabei nutzte er den Radweg in entgegengesetzter Fahrtrichtung, was verboten ist. An der Einmündung zur Braustraße wollte er nach links in diese abbiegen, verlor jedoch die Kontrolle, durchfuhr eine Hecke und prallte gegen einen BMW, der auf der Braustraße parkte.

Der Radler verletzte sich beim Sturz leicht. Eine medizinische Versorgung lehnte er jedoch an der Unfallstelle ab. Am Fahrrad entstand geringer Sachschaden. Die Schadenshöhe am BMW bemisst sich allerdings auf etwa 2.000 Euro.