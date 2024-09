Friedersdorf/MZ. - Die Mitglieder des Wassersportclubs Friedersdorf (WSC) haben einen großen Traum. Sie wollen ihr Gelände am Muldestausee zum Mitteldeutschen Wassersportzentrum machen. Ein erster Schritt dahin ist die Ertüchtigung der Sozialräume. Dafür stehen zwar bereits bis zu 500.000 Euro EU-Fördergeld zur Verfügung. Allerdings nur, wenn der Verein bis zum Jahresende 125.000 Euro an Eigenanteilen aufbringt, wie WSC-Chefin Antje Adler betont. „Wir brauchen Geld“, sagt sie geradeheraus und freut sich riesig über ein Spektakel, das am Sonntagnachmittag zahlreiche Schaulustige an den Stausee gezogen hat.

