Drogenhändler auf dem Fahrrad - Polizei stoppt 48-Jährigen in Glück-Auf-Straße in Bitterfeld

Bitterfeld/MZ - Der Polizei in Bitterfeld ist am Freitagabend ein Schlag gegen den Drogenhandel in der Stadt gelungen - durch eine zufällige Kontrolle eines Fahrradfahrers.

Ein Streife hatte den Mann am Freitag gegen 21 Uhr in der Glück-Auf-Straße in Bitterfeld festgestellt und für eine Kontrolle angehalten. Es stellte sich heraus, dass der 48-jährige Bitterfelder unter anderem knapp acht Gramm einer weißen kristallinen Substanz, vermutlich Crystal, Cannabis im unteren einstelligen Gramm-Bereich sowie Bargeld im mittleren dreistelligen Bereich mit sich führte.

Bei einer sich anschließenden Wohnungsdurchsuchung bei dem 48-Jährigen wurden weitere Utensilien gefunden, die den Verdacht des Handeltreibens mit Betäubungsmitteln erhärteten. Die Utensilien wurden ebenso sichergestellt wie noch einmal mehrere hundert Euro Bargeld.

Nach Aktenvorlage bei der zuständigen Staatsanwaltschaft Dessau-Roßlau am Sonnabend wurde gegen den Beschuldigten Haftantrag gestellt. Nach Vorführung beim zuständigen Haftrichter am Amtsgericht Dessau-Roßlau verkündete dieser einen Untersuchungshaftbefehl und ordnete die Untersuchungshaft des Mannes an. Dieser wurde anschließend in die Justizvollzugsanstalt gebracht.