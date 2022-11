Dreister Notrufmissbrauch in Bitterfeld - Polizei soll für 33-Jährigen „Chauffeur“ spielen

Bitterfeld/MZ - Ein 33-jähriger Mann hat am Dienstagabend in einer Wohnung in der Holzweißiger Straße in Bitterfeld für einen Polizeieinsatz gesorgt.

Der Mann teilte den Beamten gegen 20 Uhr über Notruf mit, dass er geschlagen wurde und nun am Kopf verletzt sei. Als die Polizei bei dem Mann eintraf, war dieser augenscheinlich angetrunken und gab an, eine Ladung zum Haftantritt bekommen zu haben und er nun lediglich einen „Chauffeur“ suche, der ihn in die Justizvollzugsanstalt bringt.

Diesem Anliegen kamen die Beamten nicht nach, sie leiteten stattdessen gegen ihn ein Strafverfahren wegen Notrufmissbrauchs ein.