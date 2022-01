Dreistellige Bargeldsumme erbeutet: Polizei bittet um Hinweise nach Einbruch in Raguhn-Jeßnitz

Raguhn-Jeßnitz/MZ - Drei Monate nach einem Einbruch auf ein Firmengelände in Raguhn-Jeßnitz sucht die Polizei nun mittels eines Überwachungsfotos nach dem Täter und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Bei der Tat in den frühen Abendstunden des 23. Oktobers hatte der bislang unbekannte Täter eine dreistellige Bargeldsumme erbeutet. Er hatte sich zunächst widerrechtlich Zutritt zu dem Gelände eines landwirtschaftlichen Betriebs in der Schäferstraße verschafft und anschließend einen dort befindlichen Automaten angegriffen.

Durch die Veröffentlichung des Bildmaterials erhoffen sich die Ermittler nun Hinweise zum Aufenthaltsort und zur Identität der unbekannten Person.

Hinweise nimmt das Revierkommissariat in Bitterfeld-Wolfen per Telefon unter 03493/301291 oder E-Mail an lfz.pi-de@polizei.sachsen-anhalt.de entgegen.