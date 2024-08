Die Täter kamen zwei Nächte hintereinander: Dreiste Diebe haben in den vergangenen Tagen von einem Parkplatz nahe des Factory Outlet in Brehna mehrere hochwertige Fahrräder gestohlen.

Dreiste Diebe am Factory Outlet in Brehna: Sechs hochwertige Fahrräder von Autos gestohlen

In der Nacht von Freitag auf Sonnabend nahmen die Diebe ein Herrenrad und ein E-Bike mit, die auf einem Fahrradträger an einen geparkten Auto angebracht waren. Das Auto hatten in der Straße „Thiemendorfer Mark“ gestanden. Das Herrenrad Kato X 8 der Marke GHOST in der Farbe Schwarz und das Pedelec der Marke Gudereit in der Farbe Weiß waren am Fahrzeug mit einem Schloss gesichert gewesen. Die Polizei gibt den Gesamtschaden mit etwa 5.500 Euro an.

Die Diebe hatten in der Nacht von Donnerstag auf Freitag schon einmal zugeschlagen. Da wurden zwei E-Bikes sowie zwei Mountainbikes im Gesamtwert von rund 10.000 Euro gestohlen, die auf Heckträgern zweier Fahrzeuge montiert und ordnungsgemäß gesichert waren. Die Autos standen zur Tatzeit ebenfalls auf einem Parkplatz in der Straße „Thiemendorfer Mark“ gestanden. Dort ist zum einen das Factory Outlet, zum anderen aber auch das Best Western Hotel.