Dreiste Aktion in Holzweißig Dreiste Aktion in Holzweißig: Einbrecher durchwühlen Schränke in Seniorenheim

Holzweissig - In eine Senioreneinrichtung in Holzweißig ist eingebrochen worden. Laut Polizei machten sich die Täter die nächtliche Dunkelheit zunutze und drangen in der Nacht zum Mittwoch in die Betreuungseinrichtung in der Straße des Friedens in Holzweißig ...