Der Vorfall ereignete sich in einem Supermarkt in der Bitterfelder Mühlstraße. Weitere Person beteiligt.

Bitterfeld/MZ. - In einem Supermarkt in der Bitterfelder Mühlstraße hat sich am Donnerstag, 18. September, zwischen 18.30 und 19.30 Uhr ein Unbekannter zu den Personalräumen geschlichen und dort versucht, die Tür des Umkleidebereichs gewaltsam zu öffnen.

In seinem Vorhaben wurde er laut Polizei offenbar gestört. So verließ der Mann unverrichteter Dinge den Ort. Ein vermeintlicher Komplize, der von Zeugen als circa 1,70 bis 1,75 Meter groß und von schlanker Gestalt beschrieben wurde, hatte derweil im Verkaufsraum die Mitarbeiter abgelenkt. Gegenstände wurden ersten Erkenntnissen zu Folge nicht gestohlen.