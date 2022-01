Dreijähriges Kind bei Unfall in Wolfen schwer verletzt - Polizei sucht jetzt nach Zeugen

Wolfen/MZ - Ein dreijähriger Junge ist am Dienstag gegen 9 Uhr bei einem Verkehrsunfall in Wolfen schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Zusammenstoß des Kindes mit einem Pkw Ford in der Pestalozzistraße Höhe Hausnummer 5 in Wolfen-Nord. Nach der ersten Behandlung im Rettungswagen wurde der Junge mit dem Rettungshubschrauber in das Uniklinikum nach Halle geflogen.

Zum Unfallhergang teilt die Polizei mit, dass das Kind aus noch ungeklärter Ursache plötzlich die Straße überquert habe und dort mit dem Ford einer 21-jährigen Frau zusammengestoßen sei. Das Auto befuhr zu diesem Zeitpunkt die Pestalozzistraße in Richtung Turmstraße.

„Wie es genau zu dem Unfall kam, wird zurzeit noch ermittelt“, sagt Nico Göpel, Pressesprecher des Zentralen Verkehrs- und Autobahndienstes, der die Bearbeitung übernommen hat.

Zeugen werden gebeten, sich unter 0340/2109302 oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.